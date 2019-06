- Öğrenciler öğretmenlerine rehber oldu

- Öğrenciler öğretmenlerine rehber olduDİYARBAKIR - Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Müzede öğrenelim' seminer çalışması ile Günümüz Evliya Çelebi Projesi kapsamında Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerine rehber olarak Diyarbakır'ın tarihi yerlerini gezdirdi.Öğretmenler ve öğrenciler gezi planı kapsamında Meryem Ana Kilisesi, Behram Paşa cami, Dengbejler Evi, Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Diyarbakır Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yerleri gezdi. Gezi ve proje hakkında bilgi veren Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Vehbi Mustafaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlere mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunabilmek için yaşadıkları kentin tarihi yerlerini ziyaret amacıyla gezi düzenlediklerini söyledi. Etkinliği, kentin ve ülkenin geleceği olan öğrencilerine daha sağlıklı, daha kaliteli bir eğitim verebilmek için yaşadıkları kentin tarihi dokusunu görmek için düzenlediklerini belirten Mustafaoğlu, "Yaşadığımız kentin kültürel alt yapısını, eğitimde geçirmiş olduğu süreçleri, ketimizdeki önemli mabet yerlerini, kentimizin önemli saray köşklerini, kentimizin eğitim müzelerini görmek için biz bu geziyi düzenlemiş bulunmaktayız. En güzel tarafı bu gezimizin, gezdiğimiz her yeri bizim bir öğrencimiz bize anlatıyor. Biz bugün öğrencilerimizle rollerimizi değiştirdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bugün. Biz onlara öğrencilik yapıyoruz. Bu tecrübeyi de aynı zamanda paylaşıyoruz. Şehrimizi ziyaret etmek isteyenler bizim öğrencilerimiz rehberliğinde biz bunları gezdiriyoruz. Tarih öğretmenlerimiz bu konuda belirli yerleri bir rehber kadar tanıtacak donanımlı öğrenciler yetiştiriyorlar ve bu öğrencilerimiz her an, her yeri bir rehberin anlatabileceği şekilde bize anlatabiliyor" dedi."Diyarbakır'ı güzel bir şekilde göstermek ve tanıtmak"Rehber öğrencilerden Semanur Alver, Diyarbakır'ın farklı yerlerini, farklı yönlerini daha doğrusu bilinmeyen kısımlarını gidip bakılsa da, bakılıp görünmeyen yerlerini insanlara göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Bu konuda çok farklı ve çok güzel destekler aldıklarını aktaran Alver, "Tarih öğretmenimden rehberlik alıyorum bir nevi ve ben evde sürekli bu konulara böyle hani farklı bir his duyduğum için daha elverişli, bir şekilde yapıyorum bunu. Burada tek amacımız bizim dışarıdan gelen insanların ön yargılarını kırarak Diyarbakır'ı güzel bir şekilde göstermek ve tanıtmaktır" diye konuştu.Geziye gelen öğretmenlerden Sevcan Hodancıeriç, kendileri için çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi. Hodancıeriç, "Özellikle batıdan gelip doğunun kültürel miraslarını görme şansı elde ettik bu kapsamda. Birde kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz zaten bize bu anlamda rehberlik yapıyorlar. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerden Diyarbakır'ın tarih miraslarını dinlemek bizim için ayrı bir keyif oldu açıkçası" ifadelerini kullandı.