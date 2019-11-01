Öğrenciler okul bahçesine bowling sahası yaptı

Sandıklı'da orta okul öğrencileri, atık malzemeleri kullanarak okul bahçesine bowling sahası yaptı.

İlçedeki Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde atık malzemelerden bowling sahası yapmaya karar veren öğrenciler öğretmenlerinden destek istedi.

Öğrencilerin isteklerini geri çevirmeyen okul idaresi, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri Ali Eren'in öncülüğünde bir grup öğrenciyle bahçeye bowling sahası yapmaya başladı.

Öğrenciler, bahçede iki bowling sahasını çizgilerle boyadı ve atık su şişelerini de kumla doldurarak labut oluşturdu.

Eren, bahçede oluşturdukları bowling sahası ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir okul gezisinde oynadıkları bowlinge büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda okul bahçesine bowling sahası yapmaya karar verildiğini dile getiren Eren, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz ile beraber alana ilk önce çizimlerimizi yaptık. Atık şişelerimizden de içerisine su ve kum doldurarak labut oluşturduk. Basket topları veya futbol toplarıyla teneffüslerde burada çocuklar burada atış yapıyor. Şimdi öğrencilerimiz tenefüslerde keyifli zaman geçiriyor. Ayrı zamanda bowlingin çocukların fiziksel gelişimi ve konsantrasyonlarına da katkıda bulanacağına inanıyoruz."

Öğrencilerden Ali Turabi Karagöl de güzel vakit geçirmek için böyle bir fikir yürüttüklerini belirterek oluşturduğumuz bowling sahasında da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA