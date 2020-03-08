Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi
Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti.
08.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:02
Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Araya giren polis ekipleri, lise öğrencilerinin kavgasını güçlükle ayırdı. Gercüş ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polisler, lise öğrencileri arasında devam eden kavgayı ayırmakta güçlük çekti.Öğrenciler ve veliler, okulda sürekli kavgaların yaşandığını kaydederek olayların önlenmesi için yetkililerden yardım istedi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Araya giren polis ekipleri, lise öğrencilerinin kavgasını güçlükle ayırdı. Gercüş ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polisler, lise öğrencileri arasında devam eden kavgayı ayırmakta güçlük çekti.Öğrenciler ve veliler, okulda sürekli kavgaların yaşandığını kaydederek olayların önlenmesi için yetkililerden yardım istedi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Öğrenciler okul önünde tekme tokat birbirine girdi
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