Öğrenciler okula pazar kurdu, arkadaşları alışveriş yaptı

ORDU'nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre İlkokulu'nun öğrencileri, 'Alışveriş yapıyorum kendime yetiyorum' projesi kapsamında pazar tezgahı açtı. Pazarcı kıyafetlerini giyen öğrenciler, okulda başına geçtikleri tezgahta ürünlerini pazarlarken, arkadaşları da harçlıklarıyla alışveriş yaptı.

Ünye'deki Yunus Emre İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin sosyal sorumluluklarını artırmak amacıyla 'Alışveriş yapıyorum kendime yetiyorum' projesi geliştirildi. Proje kapsamında öğrenciler, okula pazar tezgahı kurdu. 1'inci ve 3'üncü sınıf öğrencileri, pazarcı kıyafeti giyerek, ailelerinin hazırladığı ürünleri okul pazarında satışa sundu. Öğrenciler, başına geçtikleri tezgahta ürünlerini pazarlarken, arkadaşları ise harçlıklarıyla alışveriş yaptı. Projeye, öğretmenler ve diğer öğrenciler de ilgi gösterdi. Meyve ve sebze çeşitlerinin yanı sıra fındık satışının da yapıldığı pazar alışverişinden elde edilen gelir ise okulun ihtiyaçları için kullanılacak.

Sınıf öğretmeni Zeliha Gaferoğlu, projenin olumlu sonuçlar verdiğini söyleyerek, "Bu etkinlikle öğrencilerimiz, alışveriş yapma becerisi elde etti, yaşayarak öğrenmelerini istedik. Onlar da yaşayarak öğrendiler. Kurulan pazarda öğrenciler harçlıklarıyla alışveriş yaptı. Umarım burada kazanmış oldukları davranışları da hayatlarına yansıtırlar" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Kadriye Bakar da proje kapsamında öğrencilerin alışveriş yapma becerisi kazandığını dile getirerek, "Tezgahların başına geçen öğrencilerimize pazarcı kıyafetleri giydirdik. Öğrencilerimiz sevdikleri meyve ve sebzelerin ücretini ödeyerek gerçekten pazardaymış hissini yaşadı. Velilerimizin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik keyifli geçti" dedi.

Alışveriş yapan öğrenciler ise etkinliğin verimli ve eğlenceli geçtiğini belirterek, bundan sonra ailelerine de pazar alışverişinde yardım edeceklerini söyledi.