Öğrenciler okulda doğal krem yaptı, annelerine hediye etti!

Oğuzkaan Koleji 5. sınıf öğrencileri, Fen Bilimleri dersinde maddenin hal değişimini (erime, donma, kaynama ve buharlaşma) gözlemlemek amacıyla tamamen doğal maddelerden oluşan malzemelerle kendi el kremlerini yaptılar.

Okul laboratuvarında yapılan çalışmada, öğrenciler kremde kullanacakları malzemeleri en ince ayrıntılarına kadar titizlikle hazırladılar. Krem yapımında Hindistan cevizi yağı,shea yağı,zeytinyağı, badem yağı , balmumu, e vitamini ve aromatik esanslar kullanıldı.

Öğrenciler krem yapımı sırasında katı halde bulunan Hindistan cevizi yağı , balmumu veshea yağınınerime noktasının farklı olduğunu gözlemleme imkanı da buldular. Bu tür laboratuvar ortamında yapılan etkinliklerinöğrencilere büyük katkısı olduğunu belirten Fen Bilgisi öğretmeni Şeyma Ayten, " Öğrenciler görüyor, dokunuyorve yaşayarak öğreniyorlar. Bu dakalıcı öğrenmeyi destekliyor." dedi.Krem yapımını öğrenen öğrenciler,bundan sonra evlerinde de kremleri kendilerinin yapacaklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler.