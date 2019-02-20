Öğrenciler Okulda İçtikleri Sudan Zehirlendi

Öğrenciler okulda içtikleri sudan zehirlendi Bursa
'da bir ilköğretim okulunda çok sayıda öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldıÖğrencilerin su matarasına başka bir öğrencinin uhu döktüğü iddiası ortalığı karıştırdı
BURSA - Bursa'da bir ilköğretim okulunda içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin su mataralarına UHU karıştığı iddiası okulu karıştırdı. Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yıldırım
ilçesi Akçağlayan Mahallesindeki İhsan Dikmen
İlköğretim okulunda meydana geldi. İddiaya göre 3G sınıfındaki arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin su mataralarına UHU döktü. Sınıfta mataralarından su için 12 öğrenci bir süre sonra hep birlikte karınlarının ağrıdığını söyleyince okul idaresi tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi. Okula sevkedilen 112 ambulanslarına bindirilen öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere götürüldü. Haberi alan öğrenci velileri de önce okula daha sonrada çocuklarının götürüldüğü hastanelere gitti. Polis
olayla ilgili tahkikat başlatırken sınıftaki kameralarda inceleme altına alındı.
Bursa
Kaynak: İHA