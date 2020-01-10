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Öğrenciler okulda sesli kütüphane açtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin gayretleriyle kurulan Cemil Meriç Sesli Kütüphanesi hizmete girdi.

10.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:29Öğrenciler okulda sesli kütüphane açtı
Bursa'nın ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin gayretleriyle kurulan Cemil Meriç Sesli Kütüphanesi hizmete girdi.

Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Cemil Meriç adına açılan sesli kütüphanenin açılış törenine Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, protokol mensupları ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Necmi Kartal, Orhangazi ÇPAL ile ilgili bilgi sundu. Kartal, kütüphanenin bilhassa görme engelliler için önemine işaret etti. Kütüphaneye ismini veren Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç canlı telefon bağlantısı ile programa katılarak, Cemil Meriç Sesli Kütüphanenin kurulmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Daha sonra projeyi yürüten edebiyat öğretmeni ve diğer öğretmenler proje ilgili bilgi aktardı. Öğretmenler, "Kitaplarımız Dile Geldi-Sesli Kütüphane" projesi dahilinde okulun kütüphanesinde bulunan kitapların öğrenci ve öğretmenler tarafından sesli olarak kayıt altına alınarak görme engelli vatandaşlarla buluşturmanın hedeflendiğini, bu doğrultuda her hafta yeni bir kitap kaydedilerek okulun web sitesinde yayınlandığını söyledi. Konuşmaların ardından projeye katkı sunan kişi ve kuruluşlar ile projeyi yürüten öğrenci ve öğretmenlere teşekkür plaketi ve belge takdimi yapıldıktan sonra kütüphanenin açılışı yapıldı. - BURSA

Anadolu Lisesi, Cemil Meriç, Orhangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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