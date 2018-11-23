Öğrenciler Okulda Solucan Gübresi Üretiyor

Tokat
'ın Zile
ilçesindeki bir ortaokulda, öğrenciler solucan gübresi üretiyor.
Necmi Muammer Ortaokulu öğrencileri, okulun zemin katında oluşturulan alanda öğretmenleri gözetiminde yaklaşık 1 yıldır solucan gübresi üretimi yapıyor. Geçen yıl 30 bin solucanla başlanılan gübre üretiminde solucan sayısı, bu yıl 1 milyona ulaştı.
Okul müdürü Fatih
Peşmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda solucanlardan doğal gübre elde ettiklerini söyledi.
Çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başlattığı "Milli Tarım Projesi" kapsamında geliştirdiklerini belirten Peşmen, "Elde ettiğimiz gübreyi okulun yeşil alanlarında kullanıyoruz. Öğrencilerimiz de farklı bir etkinlik yapmış oldu. Bir şeyler yaptıklarını hissettiler. Zamanı gelince inşallah bunu kooperatif haline getireceğiz. Böylece solucan gübresini satarak okulumuzun ihtiyaçlarını kendimiz karşılamayı düşünüyoruz." dedi.
Okulun 8. sınıf öğrencisi Muhammed Sevindik
de evlerinden marul artıkları, yumurta kabukları gibi atıkları getirip solucanlara verdiklerini anlattı.
Öğrencilerden Nisa Nur
Alkan ise solucan gübresi üretiminde yer almaktan mutlu olduğunu kaydetti.
Zile,Tokat