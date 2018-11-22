Öğrenciler Orman Ürünlerinin İşlenmesini İnceledi

Balıkesir
'in Dursunbey
ilçesinde, öğrenciler orman ürünlerinin işlenmesini yerinde inceledi.
Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Ormancılık bölümü öğrencileri, Orman ürünleri alanında faaliyet gösteren özel kuruluşu ziyaret etti.
Özel sektör Kastamonu Entegre
Ağaç Sanayi Balıkesir Şubesine düzenlenen uygulama gezisine katılan öğrenciler, orman ürünlerinin işlenme aşamalarını yerinde gördü.
Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Akça
ile Öğretim Görevlisi Doğan Akdemir'in öğrencilere eşlik ettiği uygulama gezisinde, İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Özdemir tarafından fabrikanın kuruluşu, çalışmaları ve fiziki yapısı gibi konularda genel bilgilendirmeler yapıldı.
Kastamonu Entegre,Balıkesir,Dursunbey
22 Kasım 2018 Perşembe 14:09