Öğrenciler otobüs firmalarına akın etti
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.
12.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:45
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören öğrenciler, okulların 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından otobüs firmalarında uzun bilet kuyrukları oluşturdu.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluşturdu.
Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'nde otobüs firmalarının bilet satış noktalarına akın eden öğrenciler, yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu. Öğrenciler, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Karabük Üniversitesi öğrencisi Melih Bulut, "Hangi gün gidebilirsek o gün gideceğiz. Bizim için iyi oldu, sınavlar yaklaşıyordu, daha çalışmamıştık, avantajlı oldu" dedi.
İstanbul'a gitmek isteyen Nuray Yıldız ise, "Bilet almaya çalışıyoruz. Sıra gelene kadar bekleyebiliriz" diye konuştu.
Kuyruğun sonunda yer alan ve Adıyaman'a giden Elif Efe ise, "Beklemiyordum, benim aktarmalı. Hem oradakilerle hem de buradakilerle görüyorum" ifadelerine yer verdi.
Bilet alabilen bir üniversite öğrencisi de biletlere yoğun ilgi olduğunu, bilet fiyatlarında biraz artış yaşandığını belirtti. - KARABÜK
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluşturdu.
Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'nde otobüs firmalarının bilet satış noktalarına akın eden öğrenciler, yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu. Öğrenciler, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Karabük Üniversitesi öğrencisi Melih Bulut, "Hangi gün gidebilirsek o gün gideceğiz. Bizim için iyi oldu, sınavlar yaklaşıyordu, daha çalışmamıştık, avantajlı oldu" dedi.
İstanbul'a gitmek isteyen Nuray Yıldız ise, "Bilet almaya çalışıyoruz. Sıra gelene kadar bekleyebiliriz" diye konuştu.
Kuyruğun sonunda yer alan ve Adıyaman'a giden Elif Efe ise, "Beklemiyordum, benim aktarmalı. Hem oradakilerle hem de buradakilerle görüyorum" ifadelerine yer verdi.
Bilet alabilen bir üniversite öğrencisi de biletlere yoğun ilgi olduğunu, bilet fiyatlarında biraz artış yaşandığını belirtti. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı