Haberler » genel » Öğrenciler pazarda 'Bir elmaya karşı bir sigara' istedi

Öğrenciler pazarda "Bir elmaya karşı bir sigara" istedi

Öğrenciler pazarda "Bir elmaya karşı bir sigara" istediMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine Eramus programı kapsamında gelen öğrenciler vatandaşlardan bir elma karşılığında bir dal sigara aldı.

11.10.2019 20:12
Öğrenciler pazarda "Bir elmaya karşı bir sigara" istedi
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine Eramus programı kapsamında gelen öğrenciler vatandaşlardan bir elma karşılığında bir dal sigara aldı. Öğrenciler ve vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar oluştu.
Erasmus programı kapsamında Almanya, Romanya, Macaristan, Makedonya, Letonya ve Türk öğrencilerinde aralarında bulunduğu 36 öğrenci "Uyuşturucudan Uzak Kal-Güvende Kal" projesi kapsamında pazarda stant kurdu.
Öğrenciler madde bağımlılığının zararlarını anlatan tiyatro gösterisi sergilerken, daha sonra verecekleri elma karşılığında vatandaşlardan sigara istedi.
Öğrenciler pazarda "Bir sigara, bir elma al" sloganıyla ellerindeki elmalarla ile vatandaşlardan sigara istediler. Bazı vatandaşlar ile öğrenciler arasında ilginç diyaloglar oldu.
Proje koordinatörü Eren Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bağımlılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmek olduğunu, insanların bağımlılıklarından hemen vazgeçemediğini söyleyen Eren, "Zararlı alışkanlıklarımızı yararlı alışkanlıklarla değiştirmemiz gerekiyor. Buna bir örnek oluşturmak istedik. İnsanların Bir sigarasına el koyarak bir elma veremeye çalışıyoruz. Onların zararlı alışkanlıklarını yararlı alışkanlıklarla değiştirmeye yönelik kafalarında bir fikir oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
Projeye Macaristan'dan katılan Botond Jeney ise yaptığı açıklamada "İlginç bir aktivite oldu. İnsanlardan elma karşılığında sigara almakta güçlük çektik. Türk insanı çok yardımcı. Herkes bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bir elmaya karşılık onlardan üç sigarayı duyunca sigaranın pahalı olduğunu ve değiştirmek istemediklerini söylediler. Ben de 'Madem pahalı niye içiyorsun?' diye sordum. Sigara sonuçta sağlıksız ve pahalı. Buna rağmen içiyorlar" diye konuştu.
Öğrenciler tarafından toplanan sigaralar kırılarak çöpe atıldı.
Öğrenciler pazarda

Fethiye, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
21:36 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Türkiye asla sivillere yönelik bir zarar vermemiştir, vermez"
21:25 Mesai arkadaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
21:17 Mehmetçik için pişi dağıttılar
20:58 İstanbul Havalimanı'nda dünyada ilk kez uygulanan kütüphane projesi
20:53 'Barış Pınarı' şehidine son görev
20:39 Mehmetçikler için okullardan dualar yükseldi
20:19 Protokol üyeleri demir dövdü, taş baskı yaptı
11.10.2019 21:43:26