Öğrenciler Pazarda "İyilik" İçin Seferber Oldu

Kaynak: AA

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, uygulanan bir proje kapsamında pazar alışverişi yapan büyüklerine "iyilik" için adeta seferber oldu.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle öğrencilere iyilik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını benimsetmek amacıyla hayata geçirilen "Pazar Yolu İyilik Dolu" projesi doğrultusunda Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerden 20 kişilik gönüllü bir ekip oluşturuldu.Gönüllü öğrenciler, beraberlerinde 5 öğretmen ve 3 idareci eşliğinde haftada bir gün okul yakınında kurulan pazara giderek, alışveriş yapan vatandaşların poşetlerini evlerine ve arabalarına kadar taşıyor. Öğrencilerin, bu yardımseverliği takdir topluyor.- "Sosyal medyadan uzaklaşıp, yardımlaşma duygusunu tatmalıyız"Projede yer alan öğrencilerden Uğurcan Arıslı AA muhabirine yaptığı açıklamada, sundukları destekle insanların duasını almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.İnsanların yaptıkları yardımı çok hoş karşıladığını ve kendilerine teşekkür ettiğini ifade eden Arıslı, "Bu yardımı Allah rızası için yapıyoruz. Bu tür projelerde bütün gençlerin yer alması gerekir. Bilgisayar, telefon ve sosyal medyadan uzaklaşıp, yardımlaşma duygusunu tatmalıyız. Bu gerçekten çok mükemmel bir duygu." dedi.Gençlere iyilik yapmaları çağrısında bulunan Arıslı, "Bu dünyaya imtihan için geldik. Bütün genç arkadaşlarımın iyilik yapmasını istiyorum. Lütfen bilgisayarların başından kalkıp, yardımlaşma duygusunu tadalım." şeklinde konuştu.Yunus Akçadağ, projeyi duyduğunda hemen gönüllü olarak yer almak istediğini belirtti."Bu projeyle özellikle yaşlı büyüklerimizin hem eli hem ayağı olmak istiyoruz. Bu projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." diyen Akçadağ, yaptıkları yardımın ardından vatandaşların dualarını duymanın ve kendilerine sevgiyle bakmalarının görülmeye değer olduğunu aktardı.Akçadağ, "İyiliği yaymak, iyiliğe öncülük etmek gerçekten çok güzel bir duygu. Bunu yaşamayan bilemez." diye konuştu."Elimizden pazar poşetlerini alıp yükümüzü hafiflettiler"Vatandaş Türkan Türe, pazar alışverişi yaparken öğrencilerin kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi."Projeden etkilendim. Gençlerin elimizden poşetleri alıp taşıması çok güzel bir şey. Özellikle yaşlılara yardım etmeleri çok güzel bir duygu." ifadelerini kullanan Türe, bu tür projelerin artmasını beklediklerini belirtti.Türe, bu tür projelerle çocukların, gençlerin yardımı ve hoşgörüyü öğrendiğini kaydetti.Mehmet Ağaçtutan da alışveriş yaparken öğrencilerden bu projeyi öğrendiğini anlatarak, kendisine yardımcı olunmasından çok etkilendiğini söyledi.Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağaçtutan, "Elimizden pazar poşetlerini alıp yükümüzü hafiflettiler, bir kardeş ve evlat gibi. Poşetleri eve kadar taşıdılar. Çocukluk dönemimizde büyüklere ve yaşlılara yardım ediliyordu. Böyle yardım etmeleri bana eski günleri hatırlattı." diye konuştu."Diyarbakır'ın bu iyilik projeleriyle anılmasını istiyoruz"Okul müdürü İbrahim Erdem, bu projeye öğrencilerin iyilik ve yardımlaşma duygularını güçlendirerek, yardımlaşmanın sadece maddi olmadığını göstermek istediklerini söyledi.Erdem, ders bittikten sonra oluşturdukları ekipteki gönüllü öğrencilerin okul yakınında her hafta kurulan pazara giderek alışveriş yapan vatandaşların poşetlerini taşımalarına yardımcı olduklarını belirtti.Projeye dahil olan öğrenci, öğretmen ve idarecilerle pazara gidildiğini anlatan Erdem, öğrencilerin eğitimin ardından tüm yorgunluklarına rağmen bu iyilik projesini yürüttüğünü vurguladı.Erdem, şöyle konuştu:"Derslerine ve günün yorgunluğuna rağmen iyilik aşkıyla öğrencilerimiz burada vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Projeyi hayata geçirdikten sonra, afiş ve tişört basarak projenin tanıtımını yaptık. Proje vatandaşları memnun etti ve olumlu dönüşler almanın mutluluğunu yaşadık. Diyarbakır, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Diyarbakır'ın bu gibi iyilik projeleriyle anılmasını istiyoruz."Öğrencilerin topluma örnek bireyler olarak yetişmesini istediklerine işaret eden Erdem, "Bu proje de imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerimizin önder olma rollerine katkı sağlayacak. Öğrenciler ayrıca iyilik yapmanın önemini anlatan ayet ve hadislerin yazılı olduğu el ilanlarını da vatandaşlara dağıtarak onların manevi dünyalarına katkı sunuyor." dedi.