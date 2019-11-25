Haberler » Güncel » Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi - Haber

Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi

Mudanya Belediyesi, öğrencileri planetaryumla tanıştırdı.

25.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:05Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğrendi
Belediyesi, öğrencileri planetaryumla tanıştırdı. Öğrenciler, gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini gözlemledi.

Ara tatilde Mütareke Meydanı'nda kurulan planetaryum çadırında öğrencilere uzay, galaksi, güneş sistemi, yıldızlar ve astronomi konuları ile ilgili filmler gösterildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir çadırın içinde projeksiyon ile gökyüzü yansıtılarak takım yıldızları ve gezegenlerin keşfedildiği programda öğrencilerle bir araya geldi. Mudanya'da yaşayan her yaştan bireyin mutluluğu için çalıştıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği her bir öğrencimizi geleceğe hazırlamayı sürdürüyoruz. Yaptığımız bu organizasyonla da öğrencilerimizin uzay, gök bilimleri gibi konularda bilgi sahibi olmasını eğlendirerek sağlamış olduk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyayı anlaması, araştırması ve geleceğini doğru bir hedefle şekillendirmesini istiyoruz. Öğrenmeyi, okumayı ve araştırmayı seven, geleceğin en başarılı uzay bilimcilerinin bu topraklarda yetişmesi umuduyla eğitim alanında yaptığımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Mudanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03 Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı - detay
13:03 Minik Belinay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümsetti
13:02 Akçakale Sınır Kapısı, insani yardım araçlarının geçişine açıldı
12:58 Erzurum'da Et Ürünleri Üretim Tesisleri denetlendi
12:57 Bodrum'da fırtına kabusu
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:03:43