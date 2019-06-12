Öğrenciler robotlarıyla yarıştı

Adana
'da okullar arası "RobAdanus Robot Yarışması" düzenlendi.Adana Valiliği
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kurttepe
Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya, ilkokul, ortaokul, lise ile mesleki eğitim merkezleri olmak üzere 78 eğitim kurumundan 286 öğrenci, 142 robotla katıldı.
Öğrenciler, danışman öğretmenleriyle hazırladıkları robotlarla dereceye girmek için yarıştı.
"Çizgi izleme", "hızlı çizgi izleme", "mini sumo" ve "labirent çözme" kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.
Yarışmada, Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, "labirent çözme" kategorisinde gösteri sundu.
Öğrencilerden Hüseyin Ata Gürocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kodlamayla ilk olarak okullarında yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesiyle tanıştığını, daha sonra robot tasarımına başladığını söyledi.Defne
Nisa Sarp da kodlamaya arkadaşının teşvik etmesiyle başladığını dile getirerek, "Gönüllü katıldığımız projede öğretmenimizle beraber çok çalıştık. Daha fazla yarışmaya katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA Güncel