Haberler » Güncel » Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı - Haber

Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı

Güzel sanatlar öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılına özel rubik küplerden Atatürk portresi oluşturdu.

09.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:30Öğrenciler, rubik küplerden Atatürk portresi yaptı
Güzel sanatlar öğrencileri, Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılına özel rubik küplerden Atatürk portresi oluşturdu.
tarafından 'deki bir alışveriş merkezinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Güzel sanatlar bölümünde okuyan 5 öğrenci, bin 500 rubik küpü gerekli şekillerde çevirerek 2 metreye 2 metre boyutlarında Atatürk portresi hazırladı.
Sabah saatlerinde başlayan portrenin yapımına alışveriş merkezini ziyaret eden aileler ve çocukları da katıldı. Uygun pozisyonlara getirilen rubik küpler portredeki yerlerine konuldu. Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu, Atatürk portresi tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Ataşehir, Türkiye, Boyner, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17 Bakırköy'de spor sahası protestosu
17:20 İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)
17:20 Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
17:20 Fenerbahçe hem ilkleri yaşadı, hem de verilerde yükselişe geçti
17:20 Mevlit kandili Mescidi Aksa'da kutlandı
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:22:08