Öğrenciler Safranbolu Tarihini Gezerek Öğrendi

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:02



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:02

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi 'Çocuklar Şehrimizi Gezerek Öğreniyor' projesi ile 4, 8 ve 12. Sınıf öğrencilerine Safranbolu'yu gezdirerek tarihi hakkında bilgiler verdi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında Safranbolu belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin rehberliğinde Safranbolu'nun tarihi mekanlarını ziyaret eden öğrenciler, proje kapsamında Hıdırlık Seyir Tepesi, Demirciler Çarşısı, Kaymakamlar Evi, İzzet Mehmet Paşa Camii, Yemeniciler Arastası ve Tarihi Çarşıyı gezdiler.Ekim ayında uygulamaya koyulan projede 200 öğrenci yaşadıkları şehrin tarihini görerek öğrenme fırsatı buldu. Yetkililerden edinilen bilgiye göre proje bu dönem için sona erdi.Safranbolu'nun eşsiz bir değere sahip olduğunu ve bu değerleri çocuklara aktarmak için başlattıkları 'Şehrimizi Gezerek Öğreniyorum' projesinin bu dönem için tamamladıklarını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Belediyemizin rehberleri eşliğinde tarihi alanları gezdirdiğimiz 4, 8 ve 12. sınıflardaki öğrencilerimize yaşadıkları şehrin tarihi güzelliklerini aktardık.Safranbolu gibi güzide bir kenti gelecek nesillere emanet etmeden önce erken yaşlardaki çocuklarımızın bu değerin farkına varmalarını sağlamaya çalıştık. Umuyorum her biri için faydalı olabilmişizdir" dedi.Gezinin ardından öğrencilere Tarihi Çarşı belediye binası önünde Safranbolu'ya özgü simit ve gazoz ikramları yapıldı. - KARABÜK