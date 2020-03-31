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Öğrenciler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

Konya'da, Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler, sağlık çalışanları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı siperlikli maske üretiyor.

31.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:05
Konya 'da, Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler, sağlık çalışanları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı siperlikli maske üretiyor.
Belediyenin desteğiyle, Cumhuriyet Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda açılan tasarım ve beceri atölyelerinde üretilen siperlikli maskeler Karapınar Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere Başhekim Dr. Ertuğrul Yaralı'ya teslim edildi.
Haftada 100 adet üretilmesi planlanan maskelerin kentte, koronavirüs salgınına karşı yoğun bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına verileceği kaydedildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, süreçte vatandaşlar için görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek onların varını yoğunu vatandaşı için ortaya koyduğunu dile getirdi.
Önal, "Bu zorlu süreçte bir nebze faydamızın dokunması amacı ile Karapınar Belediyesinin desteği ile iki ortaokulda üç boyutlu lazer yazıcılar ile siperlikli maske üretimine başladık. Haftada 100 adet üreterek sağlık çalışanlarına hediye edeceğiz. Allah onlara kolaylık versin." dedi.
Yaralı ise siperlik maskelerin önemine vurgu yaparak üretimde emeği geçenlere şükranlarını iletti.
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Öğrenciler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karapınar, Konya, Güncel

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Öğrenciler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor
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