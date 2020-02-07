Öğrenciler Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat Konusunu Ele Aldı

Merinos AKKM'de düzenlenen çalıştayda; ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında özgün fikirlerini almak, bu konuda çocukların algılarını, beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek amaçlanırken bu kapsamda çocuklara hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği ve ne kadar tüketilmesi gerektiği gibi sorular sorularak öğrencilerin tartışma içerisine aktif katılımlarının sağlandığı bir ortam oluşturuldu. İki gün süren etkinlikte öğrenciler ayrıca Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri eşliğinde konuyla ilgili drama çalışmaları da gerçekleştirdi. Çalıştayı ziyaret eden Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı ise burada bir süre öğrencilerle vakit geçirdi.

Çocukluk çağındaki beslenme alışkanlığının çocuk sağlığının en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Yapılan araştırmalar çocukluk dönemindeki beslenme alışkanlığının yetişkinlikte de sürdürüldüğünü ve yetişkin dönemi sağlığı üzerinde etkileri olduğunu göstermektedir. Obezite ile mücadele aslında bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele demektir. Zira obezite kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, kronik solunum hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlamakta, hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

'Çocuklarda Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Bilinci Artıyor'

Obezite, sağlıklı beslenme, hareketli hayat gibi konuların şimdiye kadar hep yetişkinler açısından konuşulup tartışıldığının altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Ancak bu çalıştay sayesinde konu ilk defa çocuklar tarafından tartışıldı, onların ihtiyaç ve talepleri konuşuldu ve kendi bakış açılarından çözüm önerileri alındı. Ayrıca çocukların sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında bilinç düzeyini arttırabilmek adına uzmanlarımız ile öğrencilerin bir araya geldiği çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Çalıştay sonunda elde edilen veriler değerlendirilerek ilimizde çocuklar için bu yönde hayat tarzlarını değiştirecek destekleyici çalışmalar yapmak üzere kullanacağız. Bu anlamda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu etkinliğin diğer illere de örnek olması, çocukların aktif katılımının sağlandığı etkinlik sayısının artmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.