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Öğrenciler satranç turnuvasında ter döktü

Şırnak'ın Cizre ve İdil kaymakamlıkları tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası gerçekleştirildi.

26.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:11Öğrenciler satranç turnuvasında ter döktü
'ın ve kaymakamlıkları tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Cizre ve İdil ilçelerindeki ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen 'Mir u Mem Satranç Turnuvası' final maçı ve ödül töreni Cizre Dengbej Evi'nde düzenlendi. Törene Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sağ, Garnizon Komutanı İlker Akkaya, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Toplamda 370 öğrencinin mücadele ettiği yarışmada Cizre ve İdil'den 8 farklı kategoride her kategorinin ilk 3 derecesini elde eden 48 öğrenci Mir u Mem Satranç Turnuvası finalinde yarışmaya hak kazandı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva finalinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, İdil, Güncel

Kaynak: İHA

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