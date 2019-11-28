Haberler » Güncel » Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı - Haber

Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı

Sakarya'da öğrenciler, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmadı.

28.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:56Öğrenciler şehit Kaymakam Safitürk'ü unutmadı
'da öğrenciler, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmadı. Arif Nihat Asya Yurt Müdürlüğü öğrencileri, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü mezarı başında ziyaret etti ve kabrine çiçek dikti.
Öğrenciler, Safitürk'ün ailesini de evinde ziyaret ederek, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk'e kendi yaptıkları tabloyu hediye ettiler. Baba Safitürk de öğrencilere teşekkür ederek, ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olmuştu.

Muhammet Fatih SAFİTÜRK, Arif Nihat Asya, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:56 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
14:56 THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: "2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyoruz"
14:56 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi
14:52 Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
14:51 Mezitli'nin Filizlerine gönüllü destek
14:51 Van'daki köy okulu öğrencilerine hijyen eğitimi
14:34 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:57:11