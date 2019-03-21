Öğrenciler Şehit Mezarını Ziyaret Etti

Karapınar Gazi Mustafa Kemal
İlkokulu öğrencileri, 2012 yılında Şehit olan Uzman Çavuş İlhan Akkoç'un Apak mezarlığındaki mezarını ziyaret etti.
Ellerinde getirdikleri gülleri, şehit mezarının başına bırakan öğrenciler, dua ettiler. Ziyarette duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, kimi zaman gözyaşlarını tutamadı. Okul Müdürü
Halil Saygı, öğrencilere yaptığı konuşmada, "Bizler evimizde, yurdumuzda kahraman Mehmetçikler sayesinde rahat uyuyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehidimizin mezarının başında olmamız bizleri çok duygulandırdı. " dedi.
Karapınar, Güncel
Kaynak: AA