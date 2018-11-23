Öğrenciler Şehit Öğretmenlerini Unutmadı

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde, terör örgütü PKK
'nın patlayıcı yüklü araçla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Oğuz Uysal
, mezarı başında anıldı.
İlçeye bağlı Korgan
köyü Akbal mezrasında öğrenciler, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla, 9 Ekim 2016'da teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan öğretmenleri Oğuz Uysal'ın mezarını ziyaret etti.
Öğrenciler, şehit öğretmenlerinin mezarına gül bıraktı ve dua okudu.
Öğrencilerden Abdulsamed Severcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uysal'ın çok iyi bir öğretmen olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz okulda bize çok iyi davranırdı. Ne istesek bize getiriyordu. Onu kalbimizde yaşatıyor ve Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.
Ziyad Uysal ise şehit öğretmenlerini çok sevdiklerini ve özlediklerini dile getirdi.
Hakkari,Uysal