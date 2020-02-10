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Öğrenciler şehitler için dua edip dev Türk Bayrağı açtı

Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Fetih Suresi okudular ve ardından dev Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe selam gönderdiler.

10.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:51Öğrenciler şehitler için dua edip dev Türk Bayrağı açtı
Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Fetih Suresi okudular ve ardından dev Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Okul bahçesinde toplanan Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, okunan Fetih suresi ve akabinde edilen duaya hep birlikte 'amin' diyerek Mehmetçiklere manevi destek oldular. Daha sonra açılan bayraklarıyla birlikte asker selamı veren öğrenciler muhteşem bir görüntü oluşturdular.

Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi Müdürü Hadi Yeke, "Geçtiğimiz günlerde Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan askerler ve Barış Pınarı Harekatı'ndaki Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Bu harekatın tez zamanda amacına ulaşması için yaptığımız dualar ve gönderdiğimiz asker selamlarıyla manevi olarak onların yanında olmak istedik. Tüm Mehmetçiğimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah Ordumuzu muzaffer kılsın" dedi. - ANTALYA

Anadolu Lisesi, Fetih Suresi, Güncel

Kaynak: İHA

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