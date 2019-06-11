Öğrenciler Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ders yaptı

Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde ortaokul öğrencileri, ziyaret ettikleri Selçuklu
Meydan Mezarlığı'nda uygulamalı ders yaptı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Tatvan Sadettin Aka Ortaokulu öğrencileri, tarihi mekanları gezdi.
Öğrenciler ardından burada ders işledi, mezar taşlarının üzerindeki motifleri defterlerine çizdi, okulun sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu
'nun hazırladığı "Mezarlıkların ve Müzelerin Eğitimde Uygulamalı Olarak Kullanılması Projesi" kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Kulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci ve velilerle ilk defa uygulamalı eğitime yönelik disiplinler arası bir eğitim yürütmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Mezarlıkların sadece kabristan olmadığını belirten Kulu, "Manevi ve kültürel değeri olan Ahlat
Selçuklu Mezarlığı gibi mekanlar, öğrencilerin sanat, tarih, coğrafya, hatta matematik hakkında bile fikir yürütecekleri, bilgi alabilecekleri harika bir sınıf ortamıdır." dedi.
Öğrencilerden Arya Sakcı ise ilk defa annesiyle geldiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın tarihi hakkında bilgi edindiğini dile getirdi.
Velilerinden Yahya Kırmızı da etkinliğin kültürel anlamda çok faydalı olduğunu anlatarak "Çocuklar için çok faydalı bir uygulama. Mezarlığı gezen çocuklarımız hem kültürel hem de tarihsel anlamda bilgi sahibi oldu." diye konuştu.
Kaynak: AA
Bitlis
, Kulu
, Tatvan
, Selçuklu
, Güncel