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Öğrenciler, Şemdinli'deki tarihi yerleri gezdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devletin sosyal yardımlarından yararlandırılan ailelerin çocuklarına yönelik hayata geçirilen "Okul Destek Projesi" kapsamında 140 öğrenci Şemdinli ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.

10.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:47
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devletin sosyal yardımlarından yararlandırılan ailelerin çocuklarına yönelik hayata geçirilen "Okul Destek Projesi" kapsamında 140 öğrenci ilçesindeki tarihi yerleri gezdi.
Hakkari merkez ve Şemdinli ilçesinden köyüne gelen öğrenciler, buradaki tarihi Kayme Sarayı, taş köprü ile Seyyid Taha ve Seyyid Abdullah türbelerini ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rıza Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından 81 ilde başlatılan proje çerçevesinde kent merkezi ve Şemdinli'de 5,6,7 ve 8. sınıfta okuyan 140 öğrenciye yönelik gezi programı düzenlendiğini söyledi.
Öğrencilerin Bağlar köyündeki tarihi mekanları ziyaret ettiğini aktaran Şahin, "Öğrencileri kendi kültürlerini tanımalarını ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla buraya getirdik. Bakanlığımızca yürütülen proje kapsamında çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
Nehri İnanç ve Turizm Köyü Dernek Başkanı Azat Çiftçi de kentin önemli tarihi yerlerinden biri olan Bağlar köyünü Türkiye'nin her yerinden insanların ziyaret ettiğini belirterek, öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Öğrenciler, Şemdinli'deki tarihi yerleri gezdi

Şemdinli, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA


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