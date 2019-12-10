Haberler » Magazin » Öğrenciler seti bastı - Magazin

Öğrenciler seti bastı

Tolgahan Sayışman geçtiğimiz günlerde Şampiyon dizisinin çekimleri için Zeytinburnu'ndaydı.

10.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:37Öğrenciler seti bastı



Tolgahan Sayışman geçtiğimiz günlerde Şampiyon dizisinin çekimleri için 'ndaydı. Senaryo gereği çekilecek bir dövüş turnuvası için hazırlanan başarılı oyuncu set arasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekimlerin yapıldığı yerin hemen yanında yer alan Haluk Undeğer İlkokulu'ndan tenefüse çıkan öğrenciler Sayışman'ın karavanını abluka altına aldı. Okul zilinin çalması üzerine Sayışman, öğrencilerin derslerine geç kalmamarı için okul çıkışı imza sözü verdi. Ünlü oyuncu gün sonunda imza almak için sete dönen miniklere yaklaşık 2 saat boyunca imza dağıttı.


Tolgahan Sayışman, Zeytinburnu, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:58 Bâlâ Hatun Usuğ, Suluboya Eserlerini Londra'dan Önce Levent Tenis Kulübü'nde Sergiliyor - Magazin
17:37 Musa Eroğlu: 30 yıl önce neredeydiniz? - Magazin
17:37 Kaya Çilingiroğlu: Kadına niye para vereyim? - Magazin
17:37 Öğrenciler seti bastı - Magazin
17:37 Betül Demir 15 yılı 2 saate sığdırdı - Magazin
17:28 Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım - Magazin
16:42 MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı - Magazin
16:22 Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı - Magazin
16:13 İbrahim Tatlıses eski eşi Ayşegül Yıldız'a "Dolandırıcı" diyen bir kadına sosyal medya üzerinden gözdağı verdi - Magazin
14:51 10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu - Magazin
10.12.2019 18:06:04