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Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı

SUBÜ Sapanca Turizm MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri Sakarya Sevgi Evleri'nde kalan 15 çocuğu ağırlayarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

14.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:28Öğrenciler, Sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu ağırladı
SUBÜ Turizm MYO, Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri Sevgi Evleri'nde kalan 15 çocuğu ağırlayarak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1'inci sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla ile bir araya geldi. 15 çocuğu Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde kahvaltıda ağırlayan öğrenciler, oyunlar oynayarak ve çocuklara hediyeler vererek güzel bir hafta sonu geçirmelerini sağladılar. - SAKARYA

Sevgi Evleri, Sakarya, Sapanca, Yaşam

Kaynak: İHA

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