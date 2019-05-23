Öğrenciler 'sevimli dostlara' kulübe yaptı

Kaynak: İHA

Öğrenciler 'sevimli dostlara' kulübe yaptıMUĞLA - Marmaris'te 52 ortaokul öğrencisi, iki ay süren bir çalışmayla yaptıkları 30 köpek kulübesini Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Marmaris'te Sıtkı Zaralı Orta Okulu öğrencileri, Matematik Öğretmeni Sevtap Yılmaz öncülüğünde, 52 öğrenci iki ay süren bir çalışmanın ardın barınakta kalan köpekler için 30 kulübe yaptı. Öğrenciler, yaptıkları kulübeleri bugün Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirip görevlilere teslim etti. Proje hakkında bilgi veren Sıtkı Zaralı Orta Okulu Müdür Yardımcısı Sezi Yılmaz, "Projemizin ön ayağı matematik öğretmenimiz Sevtap Yılmaz'dı. Öğrencilerimizle, "Patili dostlarımıza bir yuva da bizden" sloganıyla yola çıktık. Öğrencilerimiz kulübelerini yaptılar, bugün de kulübelerimizi teslim ettik. Projeyi başlatmamız ve kulübeleri buraya teslim etmemiz iki ay sürdü. Kulübeleri, öğrencilerimiz kendileri arkadaş gruplarıyla ve aileleriyle birlikte evlerinde yaptılar" dedi."Bence çok güzel oldu"Köpekleri yağmurdan ve güneşten korumak için bu çalışmayı yaptıklarını belirten sekizinci sınıf öğrencisi Süreyya Kemiksiz, "Buradaki köpeklerin burada daha rahat uyumaları için, daha rahat yaşayabilmeleri için ev yaptık. Tahtalarda, kullanabileceğimiz her şeyden yaptık, bence çok güzel oldu. dedi. Yoğun bir çalışma neticesinde kulübe yaptıklarını belirten okulun öğrencisi Sıla Kurnaz, "Kulübeler yaptık, köpeklerin su görmeden yaşaması için. Tahtaları arkadaşlarımın babası getirdi, biz çivileri çaktık, boyadık."dedi. Vatandaşlara sıcak havalarda sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya çağıran Şeyhmus Baran ise, "Kulübesi olmayan köpekler için yaptık. Evlerinizin önüne bir kap su, bir kap yemek koysanız daha iyi olacak. Gelecek sıcaklar için gölgelik alan bırakırsak iyi olur" dedi.