Öğrenciler simülasyon tırında 7.2 şiddetinde depremi yaşadı Gaziosmanpaşa 'da öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildiİSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliğiyle deprem simülasyon tırında düzenlenen uygulamalı eğitimde öğrenciler, simülasyon tırında 7,2 büyüklüğünde depremi bire bir yaşadı.Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliğiyle Gaziosmanpaşa Meydanı'na kurulan deprem simülasyon tırında uygulamalı eğitimlerle öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildi. Simülasyon tırı eğitimine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda öğrenci katıldı. 7,2 büyüklüğünde deprem etkisi hissettiren tırda öğrenciler depremi yaşadı. Afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Başkan Usta, öğrencilerle bir süre deprem hakkında sohbet etti. Deprem eğitimi alan herkese deprem çantası hediye ettiklerini belirten Usta, her eve ilk yardım çantası dağıtmayı düşündüklerini ifade etti."Minikler 'çök, kapan, tutun' formülünü uygulayabiliyorlar"Çocukların çök, kapan, tutun formülünü uygulayabildiklerini kaydeden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:"Bugün burada depremle ilgili canlı simülasyon yapıyoruz. Okuldan getirdiğimiz öğrencilerimize okulda gördükleri derslerin tatbikatını yapıyoruz. Deprem günü acil eylem programımızda çocuklarımızı ziyaret ettiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde tahliye edildiğini özellikle öğrencilerimizin deprem anında buradaki öğrendiklerinin tatbikatını yapmaları bizi çok sevindirdi. Çocuklarımız zaten çök, kapan, tutun formülüyle uygulayabiliyorlar.""Her eve İlk Yardım çantası dağıtmayı düşünüyoruz"Başkan Usta, "Deprem anında lazım olan malzemeler neler diye düşündük tasarladık. Kalem, kağıt, sargı bezi, yara bandı gibi önemli, ihtiyaçların dışında deprem anında sesimizi duyurmak için düdük koyduk. El feneri de önemli bir iletişim aracı. Karanlıkta kalınca bunu kullanmaya ihtiyaç duyarız. Her eve ilk yardım çantası dağıtmayı düşünüyoruz. Öncelik öğrencilerimiz. Çünkü ilk akla gelen çocuklarımız oluyor. Önce çocukları bilinçlendirip kurtaralım istiyoruz. Halkın da bilinçlenmesiyle deprem setiyle destek olmaya çalışacağız" dedi."Eğitimde 'çök, kapan, tutun' hareketini öğretiyorlar"Simülasyon tırındaki depremin İstanbul'da meydana gelen depremden daha şiddetli olduğunu anlatan 6. sınıf öğrencisi Zehra Nur Açıkgöz, "Buradaki deprem gerçek yaşadığımızdan biraz daha şiddetliydi. Çök, kapan, tutun yaptık. Okuldaki gerçek depremde sıralar dahil her yer sallandı. Çok garipti, sıranın altına kenarlarına sığındık. Ağlayan arkadaşlarım oldu, öğretmenler bizi sakinleştirmeye çalıştı. Buradaki eğitimde çök, kapan, tutun hareketini öğretiyorlar, hem de öncekinden daha şiddetliydi" ifadelerini kullandı.