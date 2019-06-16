16.06.2019 20:47
Haberler»Güncel » Haber

Öğrenciler Şırnak'ın ilçelerini gezdi

Öğrenciler Şırnak

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ankara'dan Şırnak'a gelen öğrenciler Silopi ve Cizre ilçesini gezdi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ankara'dan Şırnak'a gelen öğrenciler Silopi ve Cizre ilçesini gezdi.
Görümlü Beldesinde şehit mezarlıklarını ve ailelerini ziyaret eden öğrencileri, belde belediye başkanı Ruşen Tellioğlu ağırladı. Öğrenciler daha sonra Cizre ilçesini de gezdi.
Öğrencilerden Zehra Albayrak, Şırnak'ın köylerini ve tarihi yerlerini gezdiklerini, halkın çok misafirperver olduğunu ifade etti.
Geziye katılan öğrencilerden Muhammed Emin Yılmaz da, "Şırnak'a gelirken düşüncelerimiz çok farklıydı. Buraya gelince çok değişti. Burası harika bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Burası Ankara'dan daha güzel ve burada çok yeşillik var." dedi.
Geziye katılan öğretmenlerden Mehmet Emin Aydemir ise "Şırnak'ta çok iyi karşılandık. Çocuklarımızın ilgisi çok fazlaydı, bize çok önem verdiler. Burada Şırnak'ın tarihi ve önemli yerlerini gezdik. İyi ki de buralara gelmişiz. Bu projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: AA
Ankara, Cizre, Şırnak, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:18 İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
21:18 Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.
21:18 Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
21:16 Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a dikkat çeken hediye!
21:16 Bodrum'da "En Baba Tavla Turnuvası" düzenlendi
21:16 Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.
21:15 Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı