Öğrenciler Şırnak'ın ilçelerini gezdi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Ankara
'dan Şırnak
'a gelen öğrenciler Silopi
ve Cizre
ilçesini gezdi.Görümlü
Beldesinde şehit mezarlıklarını ve ailelerini ziyaret eden öğrencileri, belde belediye başkanı Ruşen Tellioğlu
ağırladı. Öğrenciler daha sonra Cizre ilçesini de gezdi.
Öğrencilerden Zehra Albayrak, Şırnak'ın köylerini ve tarihi yerlerini gezdiklerini, halkın çok misafirperver olduğunu ifade etti.
Geziye katılan öğrencilerden Muhammed Emin
Yılmaz da, "Şırnak'a gelirken düşüncelerimiz çok farklıydı. Buraya gelince çok değişti. Burası harika bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Burası Ankara'dan daha güzel ve burada çok yeşillik var." dedi.
Geziye katılan öğretmenlerden Mehmet Emin Aydemir
ise "Şırnak'ta çok iyi karşılandık. Çocuklarımızın ilgisi çok fazlaydı, bize çok önem verdiler. Burada Şırnak'ın tarihi ve önemli yerlerini gezdik. İyi ki de buralara gelmişiz. Bu projeyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.