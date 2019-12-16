Haberler » Güncel » Öğrenciler sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi - Haber

Öğrenciler sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi

Edirne'de, eğitim gören ilkokul öğrencileri, 'Pergel'in Edirne'de kardeşi var' projesi kapsamında, sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi.

16.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:59Öğrenciler sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi
Edirne'de, eğitim gören ilkokul öğrencileri, 'Pergel'in Edirne'de kardeşi var' projesi kapsamında, sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi.

Edirne merkezde faaliyet gösteren Edirne Lisesi ve Plevne İlkokulu öğrencileri "Pergel'in Edirne'de kardeşi var" isimli proje kapsamında Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Edirne Belediyesi personeli Veteriner Hekim Müslüm Karadağ'ı okullara davet ederek; Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı hakkında ve sokakta yaşayan 'Canlar' ile ilgili merak ettiklerini sordu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi'nin sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalar hakkında öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Tanrıkulu, "Öncelikle sokaktaki can dostlarımız için farkındalık oluşturmak adına projeler üreten öğretmenlerimize ve en büyük sevginin kaynağı olan öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Edirne Belediyesi olarak can dostlarımızın yararına olacak olan tüm projelerin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı; Trakya'nın en iyi barınağı. Burada can dostlarımızın bakım ve tedavisini gerçekleştiriyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da bu konuda yardımcı oluyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlarımızı da düzenli aralıklarla besleyerek; onların daha iyi koşullarda yaşamaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Veteriner Hekim Müslüm Karadağ'a teşekkür eden öğrenciler de okul olarak bir sokak hayvanı sahipleneceklerini ve sokakta yaşayan diğer canlar için projeler üreterek; onların daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. - EDİRNE

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:29 Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur. - Haber
13:29 Msb mehmetçik, suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor - Haber
13:28 Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar - Haber
13:24 Cemil Alevli Koleji Toplum Hizmeti Projesi 3 yaşında - Haber
13:24 İlk İHA, KKTC'de göreve başladı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:30:25