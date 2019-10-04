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Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti.

04.10.2019 16:58Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti.

Sokakta bulunarak tedavi edilen ve çeşitli aşıları yapılan sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı ziyaret eden öğrenciler, veteriner hekimi gözetiminde barınakta bulunan kedi ve köpekler ile yakından ilgilendi. Veteriner hekime sormak istedikleri ve merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler öğretmenleri ile birlikte getirdikleri mamaları görevli personele teslim ederken unutulmaz bir gün yaşadılar.

Çocukların gelişim süreçlerinde çok önemli bir yere sahip olan hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması ve doğada ki tüm canlılara gerekli saygı ve sevgiyi göstermeleri için çok önemli olan bu tarz etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, gün boyu çeşitli yaş gruplarından pek çok öğrenci öğretmenleri ile birlikte barınağı ziyaret ederek, kendileri ile ilgilenen ve öğrencilere bilgi veren veteriner hekime teşekkür ettiler. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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