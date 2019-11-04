Haberler » Güncel » Öğrenciler sonbaharı yazıya döktü

Öğrenciler sonbaharı yazıya döktü

Seydişehir ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Kuğulu Milli Parkı'nda etkinlik düzenledi.

04.11.2019 17:02Öğrenciler sonbaharı yazıya döktü
Seydişehir ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Kuğulu Milli Parkı'nda etkinlik düzenledi. ?
Mahmut Esat Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 140 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Seydişehir Kuğulu Milli Parkı'nda "sonbahar" konulu, deneme, kompozisyon ve şiir yazarak mevsimin kendilerine hissettirdiklerini satırlara döktü.
Sonbaharın, insanlara ilham veren bir mevsim olduğunu ifade eden öğretmenler, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.
Etkinliğin sonunda öğrenciler yazdıkları şiir ve kompozisyonları yaprağı dökülen ağaçlara astı, ardından da dökülen sonbahar yapraklarını havaya atarak eğlendi.

Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:59 Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:55 "Aşka Dost, Dosta Aşık" sergisi açıldı
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
5.11.2019 00:00:19