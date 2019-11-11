Haberler » Güncel » Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı - Haber

Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı

Atılganlık eğitimi alan bir grup öğrenci, rehber öğretmenleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

11.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:07Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı
Atılganlık eğitimi alan bir grup öğrenci, rehber öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

Özel Bilge Olimpiyat Okulundan 30 öğrenci belediye çalışmaları hakkında bilgi almak için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Burada Başkan Güder'e merak ettikleri soruları soran öğrenciler belediye çalışmaları, projeler, sosyal projeler gibi konular hakkında detaylı bilgiler aldı.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Güderi ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı aktüel görüntü
17:54 Kocaeli gebze belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama
17:54 Mardin suriye'nin kamışlı şehrinde art arda patlamalar 3 ölü, 5 yaralı
17:54 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi
17:54 Ordu'da 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
16:50 Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:55:35