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Öğrenciler sordu, Başkan Kanar cevapladı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İbrahim Önal Fen Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerine konuk oldu.

11.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:51
Öğrenciler sordu, Başkan Kanar cevapladı
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İbrahim Önal Fen Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerine konuk oldu.

Okulun konferans salonundaki söyleşide İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Şube Müdürü Mehmet Işık, Okul Müdürü İsmail Balım, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Soru cevap şeklinde geçen programda Başkan Kanar, okul eğitiminden ticaret hayatına, siyasetten belediye başkanlığına giden yolda yaşananları öğrencilerle paylaştı. Kendisine yönelik soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Mehmet Kanar, öğrencilerden gelen fikirleri de dikkatlice dinleyerek not aldı.

Öğrencilere nasihat eden Başkan Kanar, hayatından örnekler vererek, kendilerine bir hedef koymalarını ve bu hedefe ulaşmak için bıkmadan usanmadan mücadele etmelerini istedi. 11 ay zarfında bitirilen projeleri anlatan Başkan Mehmet Kanar, hayata geçirmek istediği birçok projenin olduğunu sözlerine ekledi.

3. köprüde sona yaklaşıldığını aktaran Başkan Kanar, gençlere yönelik projelerin önemine dikkat çekerek, birçok kültürel faaliyetin gerçekleştirileceği gençlik merkezinin de kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Kanar, öğrencilerin sorularını da cevapladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafakemalpaşa, İbrahim Önal, Mehmet Kanar, Güncel

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