Öğrenciler Su Kabağı Boyama ve Quilling Öğreniyor

Alanya Belediyesi
ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle öğrencilere doğa temalı su kabağı boyama ve quilling (renkli kağıtları kıvırma sanatı) resim çalışması başlatıldı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan ressamlar tarafından Hacıkura İlkokulu öğrencilerine Oba
Mahallesi'nde bulunan merkez şantiyede workshop eğitimi verildi. Eğitmenler öğrencilere, Alanya ile özdeşleşmiş yöreye özgü su kabağı ve quilling resim çalışmaları yaptırdı.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Öğrencilerimize doğayı sevdirecek, el becerilerini ve görsel hafızalarını geliştirecek bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - ANTALYA
Alanya Belediyesi,Alanya
13 Aralık 2018 Perşembe 16:53