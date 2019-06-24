24.06.2019 11:55
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Öğrenciler tabiatı yaşayarak öğreniyor

Öğrenciler tabiatı yaşayarak öğreniyor

Kırklareli'nde Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında oluşturulan eğitim merkezinde öğrencilere tabiat eğitimleri veriliyor.

Kırklareli 'nde Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında oluşturulan eğitim merkezinde öğrencilere tabiat eğitimleri veriliyor.
AB'nin Bulgaristan- Türkiye sınırötesi işbirliği programı kapsamında finanse edilen "Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi" tarafından tesis edilen Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde bu yıl 150 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde 12-16 yaş öğrenci gruplarının eğitim gördüğünü söyledi.
Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde, Genç Katılım Spor Kulübü iş birliğinde eğitimler verildiğini belirten Deniz, çocukların tabiatı yaşayarak öğrendiklerini ifade etti.
Bu tür çalışmaları önemsediklerini belirten Deniz, "Amacımız çocuklara doğa sevgisini aşılamak. Onlara Yıldız Dağları'nın sahip olduğu doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği anlatacağız" dedi
Kaynak: AA
Bulgaristan , Yıldız Dağları , Kırklareli , Avrupa Birliği , Güncel

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