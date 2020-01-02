Haberler » Güncel » Öğrenciler tam otomasyonlu otoparkı inceledi - Haber

Öğrenciler tam otomasyonlu otoparkı inceledi

Manisalı öğrenciler, Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen yarışma kapsamında hazırladıkları proje için daha ayrıntılı bilgi almak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Tam Otomasyonlu Otopark'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

02.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:09 Öğrenciler tam otomasyonlu otoparkı inceledi
Manisalı öğrenciler, Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen yarışma kapsamında hazırladıkları proje için daha ayrıntılı bilgi almak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Tam Otomasyonlu Otopark'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2016 yılında hizmete kazandırılan 560 araç kapasiteli Tam Otomasyonlu Otopark, Manisa Bahçeşehir Koleji'nde öğrenim gören öğrencileri ağırladı. Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve bu seneki konusu şehir şekillendirme olan 'First League' yarışmasına katılan Manisa Bahçeşehir Koleji Robotik Kulübü öğrencileri, yarışma kapsamında bir proje hazırladı. Öğrenciler hazırladıkları proje konusunda daha ayrıntılı bilgiler elde edebilmek amacıyla öğretmenleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Tam Otomasyonlu Otoparkı'na inceleme gezisi düzenledi. Öğrencilere incelemeleri esnasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ve Tam Otomasyonlu Otopark'ta görevli teknik personel eşlik etti.

Öğrencilere inceleme gezileri sırasında araçların otoparkın kapasitesi, araçların otoparka nasıl girdiği, sürücülerin yapması gereken işlemler, otoparkın çalışma prensibi ve yazılım sistemi hakkında bilgiler aktarıldı. Sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, öğrencilerin Tam Otomasyonlu Otopark ile ilgili sorularını yanıtladı. - MANİSA

Cengiz Ergün, Manisa, Lego, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:47   Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı - Haber
17:46   Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Haber
17:46   Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Haber
17:45   Günün Özeti - Haber
17:40   Dodurga'ya spor kompleks alanı - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 17:51:35