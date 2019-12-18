Öğrenciler tasarladı, Gülmek İyileştirir'in minik yıldızları sergiledi

Lise öğrencilerinin hazırladığı birbirinden şık tasarımları sergileyen minik kahramanlara podyumda, ünlü oyuncu İlker Ayrık eşlik etti.

Bu yıl 13-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşen AFWEU Fashion Week organizasyonu kapsamında, Gülmek İyileştirir Derneği'nin minik kahramanları, 14 Aralık akşamı düzenlenen defilede boy gösterdi. Kanser tedavisi görüp sağlığına kavuşan çocuklar ile tedavisi devam eden çocukların birlikte podyuma çıktığı etkinlikte, Gülmek İyileştirir Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan ünlü oyuncu İlker Ayrık da çocuklara eşlik etti.Podyuma çıkan miniklerin pelerin ve aksesuarlarını ise Üsküdar Amerikan Lisesi, Eyüboğlu Koleji, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Sev Amerikan Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin öğrencileri gönüllü olarak hazırladı.

Etkinliğe renk ve neşe katan çocuklar defilede, katılımcılarla anlamlı bir mesaj da paylaştı. Tedavi nedeniyle bağışıklığı baskı altında olan çocukların oyun alanı ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla"Oyun Tüm Çocukların Hakkı"yazılı bir pankart açarlarken, rengarenk görüntüler tüm izleyicilerden büyük alkış aldı. Asya, Afrika ve Avrupa'dan 12 farklı tasarımcının katılımıyla düzenlenen AFWEU Fashion Week organizasyonunun ikinci gecesinin tüm geliri, Gülmek İyileştirir Derneği'ne bağışlandı.