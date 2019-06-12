Öğrenciler tasarladıkları bilgisayar oyunlarıyla yarıştı

Mersin
'de, öğrencilerin dijital dünyada daha yaratıcı olması amacıyla düzenlenen "Dijital Oyun Yarışması", birbirinden ilginç video oyunlarına sahne oldu.
Mersin Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) iş birliğinde düzenlenen yarışmaya, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.
Gençlerin dijital oyunların bağımlısı olmak yerine dijital dünyayı tasarlamalarının amaçlandığı yarışmada, toplam 47 çalışma yer aldı.
Öğrencilerin kodlama yöntemiyle oluşturdukları birbirinden ilginç video oyunları hem jürinin hem de vatandaşların ilgisini çekti.
Aileler de çocuklarıyla bilgisayar oyunlarını oynayarak eğlenme fırsatı buldu.
"Galaksi maceraları" üzerine hazırladığı oyunla yarışmaya katılan 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Cem Ersu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyunumuz, büyük çaplı uzay oyunlarının bir prototipi. Oyunun kodları bana ait. Oyundaki amacımız gezegenimizi korumak." dedi.
Oyunu yaklaşık 3 haftada tasarladığını belirten Ersu, "Herhangi bir yerden alabileceğim destekler beni daha çok geliştirecek. Hedeflerim var. İki boyutlu oyunlar yapmak, grafik çizim tableti alıp kendi modellerimi çizmek istiyorum. Yaptığım oyunu geliştirmeyi düşünmüyorum. Daha farklı oyunlar tasarlamak istiyorum." diye konuştu.
"Tavşan Yusuf" isimli oyun tasarlayan Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi
öğrencisi Emre Kılıç
(16) da oyunun amacının çocuklara İngilizceyi sevdirmek olduğunu söyledi.
Oyunu oynayan çocukların, bölüm sonlarında karşılarına çıkan İngilizce soruları çözerek yeni etaba geçebildiğini anlatan Kılıç, iki boyutlu oyununu yaklaşık 2 haftada tamamladığını dile getirdi.
Dereceye girenlere para ödülü
Mersin Üniversitesinden Bilgisayar
Bölümü öğretim üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler ve Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi uzmanlarınca değerlendirilen oyunlardan dereceye girenlerin sahiplerine para ödülü verildi.
Yarışmada, lise kategorisinde Yenişehir
Anadolu İmam Hatip Lisesinden Said Uludağ
birinci, Eyüp
Aygar Fen Lisesinden Naci Sayıcı ikinci, Yahya Akel Fen Lisesinden Mehmet Pamir Yastı üçüncü oldu.
Ortaokullar arasındaki değerlendirme de Özel Uğur Okullarından Ünal Can Güngör birinciliğe, Kamil Tarhan Ortaokulundan Diyar Yıldırım ikinciliğe, Mut
Aşağı Köselerli Ortaokulundan Hatice Nur
Çelik üçüncülüğe layık görüldü.
Kaynak: AABilgisayar
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