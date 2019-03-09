Öğrenciler Tasarladıkları Robotları Yarıştırıyor

Kaynak: AA

Bursa'da özel bir okul tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "ROBOLUTION'19" adlı robot yarışması başladı.Özel Bursa Kültür Okullarının merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki yerleşkesinde başlayan yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı.Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, elektronik, mekanik, robotik kodlama ve yazılım geliştirme konusundaki hünerlerini sergiliyor.Öğrenciler, çizgi izleyen, mini sumo, hızlı çizgi izleyen ve arazi robot tasarımlarıyla yarışıyor.Okul müdürü Tuncay Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın ilkini geçen yıl organize ettiklerini söyledi.Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini belirten Tunca, "Yarışmada 500'ün üzerinde robot olacak. Buradaki yarışma ödüllü bir yarışma, arkadaşların buradan aldıkları ödülle de ileriye dönük yaptıkları çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin burada yaptıkları robotların, ilerleyen dönemlerde tıp, otomotiv, bilişim sektörlerinde büyük buluşlara imza atacaklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki yılların mühendislerine, yazılımcılarına en azından bir şevk vermek adına bu yarışmanın etkili olacağını düşünüyorum." dedi."Bu işi meslek olarak yapmayı da düşünüyorum"İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Selami Furkan Kurtoğlu ise etkinlikte arazi aracıyla yer aldıklarını dile getirdi.Daha önce de başka yarışmalara katıldıklarını ifade eden Kurtoğlu, "Bu işi meslek olarak yapmayı da düşünüyorum. Geçen yıl Okan Üniversitesinin yarışmasında derece aldık. Oradan bize tam burslu eğitim verdiler ödül olarak." diye konuştu.Bursa Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Murat Acar da "çizgi izleyen robot" kategorisinde olduklarını aktardı.Başka yarışmalara da katıldıklarını kaydeden Acar, robot tasarımının kendilerine çok şey kattığını, ileride bu alanla ilgili şirket kurmak istediğini dile getirdi.Bursa Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Hümeyra Yılmaz ise kodlarını kendilerinin yazdığı çizgi izleyen robot tasarladıklarını, ilk kez bir yarışmada yer aldıklarını belirtti.Yarın sona erecek yarışmada kategorilerinde ilk 3'e girenlere toplam 26 bin lira ödül verilecek.