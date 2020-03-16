Menü
Haberler ›› Güncel ››Öğrenciler tatile gitti, Üniversite dezenfekte edildi - Güncel

Öğrenciler tatile gitti, Üniversite dezenfekte edildi

19 virüsü önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirmelerin yanında dezenfeksiyon çalışmalarını da yaparak salgına karşı önlemlerini artırdı.

16.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:14
Öğrenciler tatile gitti, Üniversite dezenfekte edildi
19 virüsü önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirmelerin yanında dezenfeksiyon çalışmalarını da yaparak salgına karşı önlemlerini artırdı.

Her türlü bilgilendirme ve önlem çalışmalarını yürüten Düzce Üniversitesi, ilaçlama kapsamında; merkezi derslikler, fakülteler, toplantı salonları, koridorlar, sosyal tesisler, spor kompleksi ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi uyguladı. COVİD-19 virüsüne karşı etkin ve başarılı mücadele veren Türkiye'de acı bir olayla karşılaşmamak amacıyla ve dünya çapında etkisini gösteren salgının en hafif düzeyde atlatılması için Düzce Üniversitesi, kurumsal olarak da yoğun mesai harcıyor. Öğrencilerin 16 Mart'ta başlayan tatil döneminde yerleşkelerde her yer temizlenerek dezenfekte yapıldı ve bundan sonrada belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce Üniversitesi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Güncel
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı