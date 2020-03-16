Öğrenciler tatile gitti, Üniversite dezenfekte edildi
19 virüsü önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirmelerin yanında dezenfeksiyon çalışmalarını da yaparak salgına karşı önlemlerini artırdı.
16.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:14
19 virüsü önlemleri kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirmelerin yanında dezenfeksiyon çalışmalarını da yaparak salgına karşı önlemlerini artırdı.
Her türlü bilgilendirme ve önlem çalışmalarını yürüten Düzce Üniversitesi, ilaçlama kapsamında; merkezi derslikler, fakülteler, toplantı salonları, koridorlar, sosyal tesisler, spor kompleksi ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi uyguladı. COVİD-19 virüsüne karşı etkin ve başarılı mücadele veren Türkiye'de acı bir olayla karşılaşmamak amacıyla ve dünya çapında etkisini gösteren salgının en hafif düzeyde atlatılması için Düzce Üniversitesi, kurumsal olarak da yoğun mesai harcıyor. Öğrencilerin 16 Mart'ta başlayan tatil döneminde yerleşkelerde her yer temizlenerek dezenfekte yapıldı ve bundan sonrada belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği bildirildi. - DÜZCE
Her türlü bilgilendirme ve önlem çalışmalarını yürüten Düzce Üniversitesi, ilaçlama kapsamında; merkezi derslikler, fakülteler, toplantı salonları, koridorlar, sosyal tesisler, spor kompleksi ve genel kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi uyguladı. COVİD-19 virüsüne karşı etkin ve başarılı mücadele veren Türkiye'de acı bir olayla karşılaşmamak amacıyla ve dünya çapında etkisini gösteren salgının en hafif düzeyde atlatılması için Düzce Üniversitesi, kurumsal olarak da yoğun mesai harcıyor. Öğrencilerin 16 Mart'ta başlayan tatil döneminde yerleşkelerde her yer temizlenerek dezenfekte yapıldı ve bundan sonrada belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği bildirildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Düzce Üniversitesi, Güncel
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