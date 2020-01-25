Haberler » Güncel » Öğrenciler tatilini gençlik merkezinde değerlendiriyor - Haber

Öğrenciler tatilini gençlik merkezinde değerlendiriyor

Kahramankazan'da yarıyıl tatiline giren öğrenciler belediye bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezine yoğun ilgi gösteriyor.

25.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:42Öğrenciler tatilini gençlik merkezinde değerlendiriyor
'da yarıyıl tatiline giren öğrenciler belediye bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezine yoğun ilgi gösteriyor.
Bütün yıl hizmet veren gençlik merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilerle daha bir şenlendi. Yarıyıl tatiline özel düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor. Ders tekrarı etüdlerine katılan öğrenciler yeni arkadaşlıklar kuruyor, katıldıkları etkinliklerle el becerilerini geliştiriyor, özgüvenleri artıyor.
Teknolojinin esiri olmaktan kurtulan öğrenciler gençlik merkezinde gün boyu süren etkinliklerle zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor.
Öğrenciler etkinlikler kapsamında barınağı ziyaret ediyor, hayvanlara dokunuyor, kendi elleriyle besliyorlar. Seminer, tiyatro gösterisi ve müze gezilerine de katılan öğrenciler, origami, resim, akıl oyunları ve müzik kurslarında kendilerini geliştiriyor, sporla da zinde kalıyor.

Kahramankazan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  Elazığ'da 3 bina enkazında çalışmalar sürüyor; 1 kadın 14 saat sonra kurtarıldı
11:40  Bakan Koca'dan "Yanınızdayız" mesajı
11:35  Japonya'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi
11:40  Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi
11:40  Mersin'de denizde kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor
25.1.2020 11:48:13