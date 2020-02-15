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Öğrenciler tatillerini camide değerlendirdi

Iğdır İl Müftülüğü, öğrencilerin cami ile bağlarının güçlenmesini sağlamak ve namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" başlığı ile bir proje hazırladı.

15.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:13Öğrenciler tatillerini camide değerlendirdi

İl Müftülüğü, öğrencilerin cami ile bağlarının güçlenmesini sağlamak ve namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" başlığı ile bir proje hazırladı.


Projesi kapsamında İl Müftülüğü tarafından öğrencilerin tatil boyunca cami ile buluşması sağlandı. 5 vakit camiye gelen öğrencilere din görevlileri tarafından namaz sureleri öğretilerek, öğrencilerin camiye gelme durumlarına göre değerlendirme puanları verildi. Tatil boyunca camiye gelen öğrenciler hem namazlarını kılıp ibadet etti, hem de cami görevlileri ile çeşitli etkinlikler yaparak güzel vakit geçirdi.


Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, namazın önemine değindikten sonra cami ve çocuğun ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek programa katılan tüm davetlilere teşekkür etti.


Program sonunda tatil boyunca camiye gelen tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - IĞDIR


Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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