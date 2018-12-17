Öğrenciler Tek Seferde 950 Ünite Kan Bağışlayarak Bir Rekora İmza Attı

Kaynak: İHA

Öğrenciler tek seferde 950 ünite kan bağışlayarak bir rekora imza attıKan bağışında yeni rekorOrtaokul öğrencilerinden anlamlı hareket'Hayat kurtarmak senin kanında var' dediler rekor kırdılarESKİŞEHİR - Eskişehir'de 'Bir Damla Kan, Bir Can Kan Bağışı Kampanyası' kapsamında Hızırbey İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, bir günde 950 ünite kan toplayarak Türkiye rekorunu kırdı. Hızırbey İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerinin 'Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var' sloganıyla düzenlediği kan bağışı kampanyası önemli bir başarıya imza attı. Fen Bilgisi dersi zümresiyle ortaya atılan ve rekor katılım sağlanan bağışta, başta öğrenciler olmak üzere veliler ve görevli öğretmenler ihtiyaç sahiplerine bir ünite fazla bağış yapabilmek için canla başla uğraştı. Bağışın asıl kahramanları öğrenciler ise önce yakınlarını kan vermeye ikna etti, ardından da ailelerini okula getirmeyi başardı. Kan bağışlamak için adeta okula akın eden duyarlı veliler geç saatlere kadar uzun kuyruklar oluştururken öğrenciler de hem okuldaki derslerinde hem de hayat dersinde başarılı olmanın gururunu yaşadı. Okul müdürü Ali Rıza Çelik, "Öğrencilerimizi bu işin içerisine çekmek, ileride gönüllü olabilmelerini sağlamak ve sosyal olaylarda insanlarda ikna gücünü geliştirebilmek için böyle bir işe imza attık" dedi."Rekor katılımı sağlamış durumdayız"Düzenlenen organizasyonda 2 binin üzerinde katılım sağlanırken bir rekor olan tek seferde 950 ünite kana ulaşıldığını dile getiren Okul Müdürü Çelik, "Bugünkü programımız iyilik hareketi olarak yola çıktı. Fen Bilgisi dersine giren zümre öğretmen arkadaşların kararıyla ortaya çıktı. Öncelikle bu işin en büyüğünü kim yapmış diye tespit ettik. Çocuklarımız iyilik hareketinde kendilerinde görev bilinci oluştursun ve sosyal ihtiyaçlara karşı sorumluluk sahibi olsun diye yapalım istedik. Türkiye rekorunu kırmak için bu yola çıktık ve başardık da. 900 ünite kan ile Türkiye bağış rekorunu kırdık. Çocuklarımız ve velilerimiz aktif görev aldı. Öğrencilere rol model oldular. Çocuklarına toplumsal ihtiyaçlara karşı hassas davranmaları gerektiği noktasında örnek oldular. Öğretmen olarak onlara öncülük ettiğimiz için de gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi bu işin içerisine çekmek, ileride gönüllü olabilmelerini sağlamak ve sosyal olaylarda insanlarda ikna gücünü geliştirebilmek için başlangıcı nazlarının geçtiği anne ve babalarından başlasınlar. Fen Bilgisi dersinde proje ödevi olarak 3 bağışçı okulumuza getirip form dolduran öğrenciye '100 tam puan vereceğiz' dedik. Amacımız burada çocukların birilerini ikna edebilmesi. Bunu sağladıktan sonra çocuklarımız büyük bir rahatlıkla bağışçılarını getirdiler. Ayrıca kan vermenin önemi, kaç günde kan hücrelerinin yenilendiği, ihtiyaç sahiplerinin olduğu, dünyada kan verme oranının yüzde 5 fakat ülkemizde yüzde 2'lere bile ulaşmadığı noktasındaki bilgileri çevrelerine aktardılar. Daha da önemlisi kendileri bu bilgilere sahip oldular. En önemlisi ise bin 200 öğrencimiz Kızılay gönüllüsü şu anda. Çok bilinçli bir şekilde çalışıyorlar. Katılım sıradaki kişiler hariç 900 civarında. Beklentimiz 950 olması. Kan vermeye uygun olmayanlar ile birlikte 2 bini geçmiş durumda. Rekor katılımı sağlamış durumdayız. Bir önceki rekor Samsun'da bir okulda 800 civarında" ifadelerini kullandı."Bu yaşlar da bu tarz işlerin tadını alması çok güzel"Kampanyaya katılım gösteren velilerden Bünyamin Özkan, "Burada oğlumuz var okuyan. Burada güzel bir sosyal etkinlik düzenlenmiş. İnşallah Türkiye rekorunu da kıracağız. Ben kan vermeyeli 1 sene oldu ama böyle bir etkinlik ve oğlum sayesinde bize de vesile olmuş oldular. Gayette güzel oldu, oğlumuz da sevindi. Bu tarz işlerin tadını alması bu yaşlarda onun için güzel bir şey" şeklinde konuştu."Sadece 20 dakikamızı ayırıp kan vererek ihtiyaç sahiplerine yardım edebiliyoruz"Etkinlikte aktif görev üstlenen 7'nci sınıf öğrencisi Elif Eslem Çelik ise ailelerinin verdiği desteğin hem kendileri hem de ihtiyaç sahipleri için önemine değindi. Önceki günlerde silahlı bir kavgada maganda kurşunu ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki arkadaşları Özgür Kaya'nın da kan bağışlayacağını hatırlatan Çelik, arkadaşını da anarak "Bu etkinlik bizim okulumuz tarafından Kızılay ile birlikte yürüttüğümüz bir bağış kampanyası. İhtiyaç sahiplerine gönderilip Türkiye rekoru kırılacak. Biz bu yola baş koyduk. 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla bu yolda adımızı yazdırmayı düşünüyoruz. Biz iddialıyız ve okulumuzda kampanyaya yardımcı olmak amacıyla velilerini getirerek bir kampanya düzenledi. 3 kişi getirenin bir sözlü notu 100 oluyor. Velilerimiz de bizi kırmadılar. Bize bu kampanya için yardım ettiler. Sadece 20 dakikamızı ayırarak kan verip ihtiyaç sahiplerine yardım edebiliyoruz. Ailem bu kampanyayı çok destekledi. Hem hocalarımızın başlatmış olduğu sözlü notu durumu hem de bu kampanya da bulunmak amacıyla bizi kırmayıp geldiler. Vefat eden arkadaşımız Özgür Kaya, suçsuz yere vuruldu. Onun ailesi de duyarlı davranıp kan verdiler ve organlarını da bağışladılar" ifadelerini dile getirdi.