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Öğrenciler TEKNOFEST'te roketlerini ateşlemeye hazırlanıyor

Öğrenciler eylül ayında Gaziantep'te gerçekleştirilecek Türkiye'nin teknoloji buluşması TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

29.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:50
Öğrenciler TEKNOFEST'te roketlerini ateşlemeye hazırlanıyor
Öğrenciler eylül ayında Gaziantep 'te gerçekleştirilecek Türkiye 'nin teknoloji buluşması TEKNOFEST'e hazırlanıyor.
Etkinlikte, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla roket yarışması gerçekleştirilecek.
Lise, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlar, 3 farklı kategoride yarışacak.
Roket yarışması, TEKNOFEST tarihinden önce Tuz Gölü'nde gerçekleşecek ve dereceye giren takımlar TEKNOFEST'te açıklanacak. Kategori birincileri 50, ikincileri 40, üçüncüleri 30 bin lira ödül kazanacak.
Anadolu Roket Takımı çalışmalarını sürdürüyor
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden bir grup öğrenci de geçen yıl Anadolu Roket Takımı'nı kurdu. Farklı mühendislik dallarından katılımlarla takım 10 kişiye ulaştı.
Yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda başarılar elde ederek mühendislik öğrencilerinin kendi alanlarına dair özgüven kazanmalarına destek olmayı amaçlayan takım üyeleri, aynı zamanda uzay ve havacılık sanayisine katkı verebilecek yetkinlikler kazanmayı hedefliyor.
Takımın önündeki ilk hedefi TEKNOFEST 2020 Roket Yarışması oluşturuyor. Yarışmanın 3 bin metre kategorisi için çalışmalarını sürdüren takım, teorik ve imalat sürecine yönelik çalışmalar yürütüyor. Anadolu Roket Takımı, yarışmada 4 kilogramlık faydalı yükle roket tasarlayacak ve uçuşunu güvenli şekilde gerçekleştirmeye çalışacak.
Takım üyelerinden Ahmet Can Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür yarışmalar sayesinde ortaya çıkan tatlı rekabetle hem öğrencilerin kendini geliştireceğini hem de teknolojik yetkinliklerin artacağını söyledi.
Yarışmalar sayesinde ortaya çıkan rekabetin teknolojik yetkinliklerini geliştireceğine ve yaratıcı projelere imza atılacağına inandığını dile getiren Karaoğlan, "Bizler de roketimize sadece roket olarak bakmamaya ve yenilikler getirmeye karar verdik. Bu yeniliklerimizi 4 kilogramlık faydalı yükte ve yere iniş esnasında daha güvenilir iniş sağlaması çerçevesinde gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Türkiye, Ekonomi

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