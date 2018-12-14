Öğrenciler Telefonla Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'ya Bağlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Filistin
ve Kudüs
'e gönderilen gençlik lideri Bahattin Karaduman, izlenimlerini lise öğrencilerine aktardı.
Kudüs konusunda bilinç oluşturmak amacıyla "Medeniyetimizin Keşfi Kudüs" projesine Iğdır
'dan katılan Bahattin Karaduman, Kudüs ve Mescidi Aksa
'yı yerinde görme fırsatı buldu.
Karaduman, proje sayesinde gittiği bu kutsal yerleri Iğdır'da katıldığı programda Fen Lisesi öğrencilerine aktardı.
Sunumun sonunda cep telefonuyla Kudüs'teki rehberle görüntülü bağlantı kuran Karaduman, Mescid-i Aksa'yı, Kubbet-üs Sahra'yı öğrencilere tanıttı.
Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın "Medeniyetimizin Keşfi Kudüs" projesi kapsamında Küdüs'e gittiğini belirtti.
Bu doğrultuda yaptıkları sunumlarla öğrencileri bilgilendirdiklerini ifade eden Karaduman, "Bu sunumda Kudüs'e canlı bağlanarak, bize tercümanlık yapan rehberimiz aracılığıyla öğrencilere Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'yı gösterdik. Gençlerimiz orada neler yaşandığını rehberimizin ağzından dinlediler." dedi.
Aksa,Kudüs
14 Aralık 2018 Cuma 19:52