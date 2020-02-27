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Öğrenciler, teneffüste engelliler için atkı ve bere örüyor

YOZGAT Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında teneffüslerde engelliler için atkı ve bere örüyor.

27.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:25Öğrenciler, teneffüste engelliler için atkı ve bere örüyor

YOZGAT Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri,  sosyal sorumluluk projesi kapsamında teneffüslerde engelliler için atkı ve bere örüyor.

Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Hamide Günay ve Leyla Göktaş öncülüğünde, huzurevi sakinleri için atkı ve bere örmeye başladı. Öğrenciler, ders aralarında teneffüse çıkmak yerine, sınıfta 10 dakika boyunca yün ipliklerle atkı ve bere örüyor. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ördükleri atkı ve bereleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, rehabilitasyon merkezinde kalan engellilere hediye edecek.



Yozgat, Güncel

Kaynak: DHA

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