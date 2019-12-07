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Öğrenciler ton hamsi tüketti

Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.

07.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:23Öğrenciler ton hamsi tüketti
'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.

Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen '6. Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ikram edildi. Şölene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve 2 binin üzerinde öğrenci katıldı. Şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek öğrencilere ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.

Sınav öncesi öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla düzenlenen şenliğin, geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - SİNOP

Sinop Üniversitesi, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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