Haberler » Güncel » Öğrenciler ton hamsi tüketti - Haber

Öğrenciler ton hamsi tüketti

Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.

08.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:01
'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.
Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen '6. Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ikram edildi. Şölene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve 2 binin üzerinde öğrenci katıldı. Şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek öğrencilere ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.
Sınav öncesi öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla düzenlenen şenliğin, geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
(İHA)
Öğrenciler ton hamsi tüketti

Sinop Üniversitesi, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu - Haber
18:06 Ankara alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
18:06 Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haber
18:04 Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi - Haber
18:00 Belçika'da geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
8.12.2019 18:17:14